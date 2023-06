Surfshark: prosegue la GRANDE offerta per la VPN a tempo limitato

Surfshark è uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato. Oltre 3.000 server in più di 100 Paesi nel mondo, velocità di connessione rapida e ferrea politica no log fanno di Surfshark la VPN di riferimento per tanti abbonati. E proprio per festeggiare il successo degli ultimi anni, Surfshark sta proponendo in queste ore di nuovo la sua miglior offerta: 82% di sconto per il piano di 2 anni, con una spesa di 2,30 euro al mese, a cui aggiungere due mesi extra gratuiti.

Surfshark: il piano di due anni a 2,30 euro al mese

L’offerta di Surfshark prevede un addebito pari a 59,76 euro per i primi 26 mesi, poi si passerà alla fatturazione annuale a 55,37 euro (più IVA). Il risparmio rispetto al prezzo di listino è dell’82%. Puoi finalizzare l’acquisto mediante carta di credito Mastercard, VISA, American Express e Discover, oppure tramite PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovaluta. L’importo complessivo, incluse le tasse, è pari a 72,91 euro.

La VPN di Surfshark si differenzia dalle altre per alcuni tratti distintivi degni di nota. In primis per consentire l’utilizzo della rete virtuale privata su un numero illimitato di dispositivi. Il secondo motivo riguarda l’aggiunta dell’autenticazione a due fattori, opzione indispensabile per la sicurezza e che ancora tante VPN non hanno adottato. Un ulteriore elemento che pone Surfshark un gradino sopra gli altri servizi è l’integrazione di un comodo ad-blocker, così da consentire ai suoi utenti una navigazione libera da annunci pubblicitari.

Che cosa aspetti? Approfitta dell’ultima offerta di Surfshark per attivare il piano di due anni in sconto dell’82%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.