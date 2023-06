Surfshark: 82% di sconto per 2 anni, offerta a tempo limitato

Surfshark VPN consente di proteggere la privacy e la propria identità mentre si naviga sul web. Si distingue dalle altre VPN per offrire l’utilizzo su un numero di dispositivi illimitato, l’autenticazione a due fattori e un potente ad-blocker per una navigazione in Internet senza annunci pubblicitari.

L’ultima offerta a tempo limitato di Surfshark propone il piano di due anni a 2,30 euro al mese, in sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino, a cui si aggiungono 2 mesi extra in regalo. Di fatto paghi 59,76 euro per i primi 26 mesi, in seguito 54,57 euro ogni 12 mesi (più IVA).

Surfshark in sconto dell’82% per i primi due anni

Prima di tutto Surfshark è una VPN sicura. Diversi controlli indipendenti hanno certificato la politica No Log della società, per cui puoi stare tranquillo: i tuoi dati sono al sicuro, in nessun modo Surfshark può condividerli con autorità, aziende e quant’altro.

Sicurezza garantita anche dall’autenticazione a due fattori. Se è vero che si tratta dello standard ormai in diversi settori della tecnologia, è altrettanto vero che nell’universo delle VPN rimane ancora una funzionalità poco diffusa. In questo Surfshark si pone dunque un gradino sopra tutti gli altri.

A fare inoltre la differenza è la crittografia AES 256 GCM, l’utilizzo di protocolli sicuri e rapidi come WireGuard, IKEv2/IPsec e OpenVPN UDP / TCP, senza dimenticare il DNS privato e l’offuscamento dei server, quest’ultimi basati su sola RAM.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di Surfshark per ottenere un risparmio dell’82% per due anni e 2 mesi extra in regalo.

