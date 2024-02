Surface Pro 9: il prezzo crolla al MINIMO STORICO su Amazon (-42%)

Il Surface Pro 9 è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il tablet Windows di Microsoft, infatti, è disponibile ora al prezzo scontato di 767 euro, con un taglio del 42% rispetto al listino. L’offerta riguarda la versione con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Da segnalare, inoltre, che il bundle con tastiera cover e Surface Pen è in sconto del 44% su Amazon.

Surface Pro 9: a questo prezzo è da prendere subito su Amazon

Il Surface Pro 9 è ora disponibile in offerta su Amazon. Si tratta di una promozione davvero da non perdere. Il dispositivo di Microsoft è dotato di un display da 13 pollici con un processore Intel Core i5, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Da notare, naturalmente, anche la presenza del sistema operativo Windows 11. Con il Surface Pro 9 è, quindi, possibile sfruttare un tablet in grado di trasformarsi in un notebook a tutti gli effetti, garantendo tanta versatilità oltre che ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Surface Pro 9 al prezzo scontato di 767 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la versione descritta del tablet di Microsoft. Per accedere subito all’offerta, che sarà valida solo per un breve periodo, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.