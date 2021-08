Surface Pro 7 torna in promozione su Amazon a soli 849,00€. Acquistandolo risparmi esattamente 220,00€ il che è un affare. In più lo paghi come vuoi: in un'unica soluzione o a rate. Un affare? Senza ombra di dubbio sì considerando che arriva a casa tua rapidamente e gratuitamente.

Un laptop, un tablet, un tutto e di più: Surface Pro 7

Il Surface Pro 7 è un dispositivo altamente dinamico. Grazie alla sua struttura lo puoi sfruttare come più ti aggrada, sia per lavoro che per studio e svago. Microsoft, infatti, ha creato un vero e proprio portento di prodotto che si presta a più utilizzi. Disponibile in colorazione Platinum, è veramente straordinario.

Con la sua aletta ripiegabile lo posizioni con un'angolatura che più ti aggrada. Lo schermo completamente touch ti consente di utilizzarlo con le sole dita. In più i 12,3 pollici di ampiezza lo rendono perfetto perché offre una visione ampia senza risultare massiccio. In poche parole se te lo devi portare dietro, non devi ricorrere a borse estremamente grandi e ingombranti.

Ha una risoluzione spettacolare così che tu possa utilizzarlo anche per guardare contenuti in streaming senza problemi. Con il processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria su SSD il computer vola sotto le tue dita e non si blocca mai.

Il sistema che ospita è un perfetto Windows 10 che personalizzi come meglio credi.

Completa l'acquisto aggiungendo una tastiera o una penna Microsoft per ottenere il massimo della comodità.

Acquista subito il tuo Surface Pro 7 su Amazon a soli 849,00€. Lo ricevi in appena qualche giorno con le spedizioni Prime. Se invece sei cliente standard, le hai comunque gratuite ma ci impiegheranno qualche giorni in più. Non vuoi spendere tutti questi soldi in una volta sola? Opta per le 5 rate mensili offerte da Amazon o per il finanziamento a Tasso Zero di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica