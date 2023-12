Scopri tutte le SUPEROFFERTE di Sky per un intrattenimento top

Sky ha preparato una serie di SuperOfferte spettacolari per assicurarti un intrattenimento top esclusivo e inimitabile. Passa le prossime festività natalizie godendoti i contenuti che ami e lasciandoti emozionare da ciò che ti piace. Da solo o con tutta la tua famiglia puoi vivere momenti indimenticabili davanti al tuo televisore. Scopri tutte le promozioni a te riservate scegliendo quella che preferisci.

L’intrattenimento ormai è cambiato ed è tutto su misura per te. Se sei indeciso e non sai se abbonarti oggi hai un’opportunità unica e irripetibile. Attiva subito la tua prova per 30 giorni a soli 9 euro. Il vantaggio è che puoi avere accesso a tutti i canali, compresi anche contenuti esclusivi come Netflix. Inoltre, non è contemplato alcun rinnovo automatico. Come funziona?

Vedi tutti i contenuti Sky e Netflix per 30 giorni attivando la prova di 9 euro. Ricevi il decoder a casa e lo colleghi in autonomia. Nessun rinnovo automatico. Dopo 30 giorni decidi se abbonarti a partire da 14,90 euro al mese oppure restituire l’apparecchio. Con l’app Sky Go vedi tutti i programmi fin da subito.

Sky: scegli tra le SuperOfferte quella che fa per te

Sky ha preparato due SuperOfferte decisamente fantastiche a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Scopri tutto quello che offrono e scegli quella che fa per te:

TV + Calcio a soli 14,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese. Inclusi hai Serie A TIM con 3 partite su 10 ogni turno, Serie BKT e Serie C, intrattenimento di Sky TV, attivazione dell’apparecchio da 9 euro via internet e Sky Go per vedere tutti i programmi fin da subito;

TV + Netflix a soli 19,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese. Inclusi hai Intrattenimento Plus con Sky TV e Netflix Piano Base, attivazione dell’apparecchio da 9 euro via internet e Sky Go per vedere tutti i programmi fin da subito.

Tutte le due SuperOfferte hanno validità di 18 mesi al termine dei quali sei libero di rinnovarle secondo lo sconto disponibile in quel momento. Aggiungi la tua nuova Sky Glass TV a partire da soli 11,90 euro al mese, per 48 rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.