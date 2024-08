Super Dragon Ball Heroes per Switch: sconto ESCLUSIVO del 10%

Super Dragon Ball Heroes: World Mission per Nintendo Switch rappresenta una delle più coinvolgenti avventure dell’universo Dragon Ball, ora disponibile con un imperdibile sconto del 10% su Amazon. Questo titolo, ricco di azione e strategia, oggi può essere tuo al prezzo speciale di soli 45,69 euro, anziché 51,00 euro.

Super Dragon Ball Heroes per Switch: preparati a rimanere incollato allo schermo

Il gameplay è basato su battaglie strategiche con carte, offrendo oltre mille carte collezionabili e più di 350 personaggi tratti dall’intera saga di Dragon Ball. Da Dragon Ball Super a Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball FighterZ, tutti i tuoi eroi e antagonisti preferiti sono pronti per essere schierati in battaglia. Ogni carta rappresenta un personaggio, una mossa speciale o un potere, permettendo di creare mazzi personalizzati che si adattano a qualsiasi stile di gioco.

Super Dragon Ball Heroes non è solo un gioco di carte, ma un’avventura che ti permette di interagire con il mondo di Dragon Ball in modo totalmente nuovo. Potrai creare le tue missioni personalizzate, esplorare nuove storie e sfidare altri giocatori online, mettendo alla prova la tua abilità strategica e la tua forza in battaglia. Questo titolo trasporta l’azione arcade direttamente nelle tue mani, garantendo ore di divertimento e sfide avvincenti.

La possibilità di collezionare e costruire il proprio mazzo di carte è un aspetto che rende questo gioco altamente rigiocabile. Ogni battaglia è un’opportunità per affinare le proprie strategie, sbloccare nuove carte e scoprire combinazioni inedite che possono ribaltare le sorti di uno scontro. L’aggiunta di un comparto online permette ai giocatori di sfidare amici e avversari da tutto il mondo, rendendo ogni partita un evento emozionante e imprevedibile.

Oggi è il momento perfetto per arricchire la tua collezione di giochi per Nintendo Switch con Super Dragon Ball Heroes: World Mission. Approfittare dello sconto del 10% su Amazon è un’opportunità da cogliere al volo per vivere un’avventura epica, al prezzo incredibile di soli 45,69 euro.