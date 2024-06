Su questi set LEGO c'è lo sconto del 30% (sito ufficiale)

Se stai cercando un set LEGO da regalare al figlio dei tuoi parenti o amici, magari approfittando di uno sconto, ti segnaliamo che nelle ultime ore sullo store ufficiale sono presenti diversi set in offerta, per effetto del 30% di sconto. Le proposte sono varie e accontentano un po’ tutti, ragazzi e ragazze. Per quanto riguarda l’età, invece, si va dai 4 ai 12 anni (età minima, ndr).

In totale, su questa pagina del sito LEGO trovi 17 set. Di questi 17, noi abbiamo selezionato i migliori 5: la lista è poco qui sotto. La nostra scelta è ricaduta sia sul prezzo che sull’età minima richiesta, in modo da proporre le offerte più complete possibili.

I migliori set LEGO in sconto del 30% sul sito ufficiale

Toruk Makto e l’Albero delle Anime in offerta a 149,99 euro 104,99 euro (30% di sconto): età minima dai 12 anni, 1.212 pezzi

in offerta a 104,99 euro (30% di sconto): età minima dai 12 anni, 1.212 pezzi Torre di Astronomia di Hogwarts in offerta a 99,99 euro 69,99 euro (30% di sconto): età minima dai 9 anni, 971 pezzi complessivi

in offerta a 69,99 euro (30% di sconto): età minima dai 9 anni, 971 pezzi complessivi Centro sportivo in offerta a 94,99 euro 66,49 euro (30% di sconto): età minima dagli 8 anni, 832 pezzi

in offerta a 66,49 euro (30% di sconto): età minima dagli 8 anni, 832 pezzi L’avventura nel libro delle fiabe di Peter Pan e Wendy in offerta a 19,99 euro 13,99 euro (30% di sconto): età minima dai 5 anni, 111 pezzi

in offerta a 13,99 euro (30% di sconto): età minima dai 5 anni, 111 pezzi Libro delle fiabe della Sirenetta in offerta a 19,99 euro 13,99 euro (30% di sconto): età minima dai 5 anni, 134 pezzi

Le offerte qui sopra sono disponibili su questa pagina del sito LEGO. Qui trovi anche gli altri set che godono al momento del 30% di sconto. In ultimo, ti confermiamo che con un ordine di importo superiore a 55 euro non paghi le spese di spedizione.