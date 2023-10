Su Acer Store EXTRA SCONTO del 5% sui prodotti già scontati QUESTO WEEKEND

Da pochi minuti su Acer Store Italia è disponibile una nuova promozione che offre un extra sconto del 5% a carrello sui prodotti già scontati. La promo sarà valida fino alle 9:00 di martedì 17 ottobre. Il consiglio è quello di approfittare fin da ora della speciale offerta, per evitare che la disponibilità degli articoli in sconto termini già nelle prossime ore.

Acer Store lancia l’extra sconto del 5% a carrello sui prodotti già scontati

Per ottenere l’extra sconto del 5% a carrello sugli articoli Acer già scontati collegati allo store italiano da questa pagina, aggiungi al carrello il prodotto che desideri, quindi nello spazio dei coupon inserisci il codice WEEKEND5: in automatico l’importo dell’ordine, già scontato, riceverà un ulteriore ribasso del 5%.

Lo ripetiamo tante volte e lo ripeteremo anche stavolta: è fondamentale usare i link presenti nell’articolo (come quello qui sopra) o in alternativa i bottoni, altrimenti il codice WEEKEND5 che porta in dote l’extra sconto del 5% a carrello non funziona.

Detto questo, ti suggeriamo inoltre di non aspettare fino a martedì per completare l’ordine, dato che saranno molti gli utenti che come te vorranno approfittare della promo, specialmente nel weekend ormai alle porte.

Non ci resta che augurarti buono shopping sullo store italiano di ACER, dove puoi trovare tanti interessanti sconti su centinaia di prodotti, ottenendo un extra sconto del 5% che potrebbe fare la differenza, soprattutto sugli articoli più cari.

Approfitta ora dell’ultima promozione di Acer Store per beneficiare di un doppio sconto sui prodotti del negozio ufficiale dell’azienda asiatica.

