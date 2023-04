Striscia LED Smart da 5m: la comandi con voce, APP e non solo

Dai nuova vita alla tua casa creando giochi di luci e colore per un’atmosfera unica grazie alla Striscia LED RGB di Govee, vedrai che spettacolo.

Luci colorate e personalizzabili con la Striscia LED RGB di Govee

La Striscia LED RGB di Govee è un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un’illuminazione personalizzabile e moderna per la propria casa. Questa striscia LED offre una vasta gamma di colori e diverse modalità di illuminazione con cui rendere unica la tua casa. Grazie ai suoi 5 metri di lunghezza, potrai sbizzarrirti ed usarla ovunque come ad esempio dietro la televisione o lungo tutto il muro.

È facile da installare e può essere tagliata facilmente per adattarsi a qualsiasi lunghezza ti serva. Infatti dopo aver scelto questa, dovrai collegarla al piccolo telecomando da inserire nella presa di corrente. Naturalmente ti arriverà a casa con tutto il necessario comprese le clip per il fissaggio.

Se ti preoccupano i costi tranquillo: i LED consumano meno energia e hanno una durata maggiore rispetto alle vecchie lampadine.

Scarica l’applicazione per creare spettacolari giochi di luci e colori. Scegli dei colori dinamici, oppure personalizza la stanza con effetti unici o ancora falle andare a ritmo di musica. Potrai anche collegarla ai tuoi assistenti virtuali Alexa e Google Assistant in modo da rendere la tua casa ancora più smart.

