Street Fighter 6 Steelbook Edition per PS5 a soli 34€ e in esclusiva solo su Amazon

Gli appassionati di giochi di combattimento hanno un motivo in più per essere entusiasti: Amazon ha lanciato un’offerta speciale per la Street Fighter 6 Steelbook Edition per PlayStation 5, disponibile al prezzo scontato di 34,53 euro, rispetto al prezzo originale di 42,58 euro. Questa promozione rappresenta un’ottima occasione per mettere le mani su una delle edizioni più esclusive e attese del celebre franchise di giochi di combattimento.

Caratteristiche di Street Fighter 6 Steelbook Edition

Street Fighter 6 è l’ultima iterazione della leggendaria serie di giochi di combattimento sviluppata da Capcom. La Steelbook Edition, disponibile in esclusiva su Amazon, non solo offre il gioco completo, ma viene anche arricchita da una confezione in metallo da collezione che sicuramente farà la felicità di tutti i fan.

Street Fighter 6 utilizza l’innovativo RE Engine di Capcom, già apprezzato in titoli come Resident Evil Village, per offrire una grafica mozzafiato e un’azione di gioco fluida. I personaggi sono resi con dettagli incredibili, e le animazioni dei combattimenti sono più realistiche e dinamiche che mai. Il gameplay rimane fedele alle radici della serie, ma introduce nuove meccaniche che rendono ogni combattimento una sfida avvincente e imprevedibile.

Il gioco offre diverse modalità per soddisfare sia i veterani che i nuovi giocatori. La modalità Storia permette di esplorare le storie dei vari personaggi, mentre le modalità Versus e Online sono perfette per sfidare amici o giocatori di tutto il mondo. Inoltre, la modalità Training consente di affinare le proprie abilità e imparare nuove combo e strategie.

Street Fighter 6 vanta un roster diversificato di personaggi, tra cui i classici preferiti dai fan come Ryu, Ken e Chun-Li, oltre a nuovi combattenti che portano freschezza al gioco. Ogni personaggio ha mosse e stili di combattimento unici, offrendo una vasta gamma di opzioni per i giocatori.

Acquistare la Street Fighter 6 Steelbook Edition per PlayStation 5 a soli 34,53 euro consente di avere a casa un’edizione esclusiva perfetta per i fan della serie che desiderano aggiungere un pezzo da collezione alla propria libreria di giochi, così come per chi cerca un titolo di combattimento di alta qualità a un prezzo ridotto.