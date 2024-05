STRAY per PS5 a 22€ ti farà vivere un'avventura mozzafiato nei panni di un GATTINO!

L’offerta che ti stiamo per presentare ti farà immergere in una nuova avventura nei panni di un gattino in un mondo cyberpunk. Il suo nome è Stray e, grazie allo sconto del 44%, potrai prendere la versione PS5 a soli 22,99€. Scopriamo tutti i dettagli di questo titolo.

Tutte le caratteristiche di Stray per PS5

Stray offre un’esperienza unica, permettendoti di vedere il mondo attraverso gli occhi di un gatto. Potrai graffiare porte, fare le fusa per attirare l’attenzione dei personaggi non giocanti, e persino causare piccoli disastri per distrarre i nemici.

Lungo il cammino, stringerai un’amicizia inaspettata con B-12, un piccolo drone volante che diventerà il tuo compagno di viaggio e alleato. B-12 non solo ti assisterà nelle tue missioni, ma la sua storia personale si intreccerà con la tua, rivelando misteri e offrendo aiuti preziosi.

Ogni angolo della città cyberpunk in cui è ambientato offre una nuova scoperta. Mentre risolvi enigmi e sfidi pericoli, la curiosità felina del protagonista sarà la guida, spingendoti a esplorare ogni segreto celati tra le rovine futuristiche. E la trama è ricca di emozioni, esplorando temi profondi come l’amicizia, la perdita e la scoperta di sé. Il suo intricato intreccio narrativo ti terrà incollato allo schermo, desideroso di scoprire il prossimo sviluppo della trama.

Con una grafica mozzafiato che cattura ogni dettaglio del mondo cyberpunk e una colonna sonora evocativa che accompagna perfettamente le tue avventure, questo titolo ti lascerà di stucco. Gli effetti di luce al neon, le texture dettagliate e le animazioni fluide contribuiscono a creare un’atmosfera immersiva e unica.

Preparati a emozionarti in uno degli indie migliori mai usciti su PS5 e prendi Stray a soli 22,99€, anziché i classici 41,00€!