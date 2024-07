Tribes of Midgard per PS5: un'AVVENTURA epica in sconto FOLLE (-45%)

Entra nell’epica avventura di Tribes of Midgard per PS5, ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 45%. In questo entusiasmante gioco, i giocatori si immergono in un mondo ricco di mitologia norrena, preparandosi a resistere all’invasione dei giganti durante il Ragnarök. Approfitta subito di questa opportunità e fallo tuo al prezzo speciale di soli 9,99 euro, anziché 18,00 euro.

Tribes of Midgard per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

Vestendo i panni di un vichingo coraggioso, dovrai proteggere il Seme di Yggdrasil, il cuore del tuo villaggio e l’ultimo bastione che difende gli dèi dagli altri regni. In un mondo pieno di oscure creature e dèi nascosti, l’avventura ti spingerà a esplorare terre selvagge per scoprire materiali preziosi, creare nuove armi e prepararti a difendere il centro sacro del villaggio dalle temibili ombre di Hellheim, intenzionate a impadronirsi del suo potere.

La minaccia è costante: i giganti si avvicinano sempre più al villaggio con l’intenzione di distruggere Midgard e realizzare la profezia della fine del mondo. Dovrai affrontare cambiamenti rivoluzionari e proteggere il Seme di Yggdrasil dalle invasioni notturne, lavorando insieme alla tua tribù per resistere alla continua minaccia di questi colossi epici.

Tribes of Midgard ti permette di forgiare la tua leggenda vichinga con classi di personaggio uniche, armature e armi personalizzabili. Potrai scatenare abilità potenti e preparare difese astute per il tuo villaggio, mettendo in atto terribili sorprese per i nemici che osano avvicinarsi.

Esplora un mondo luminoso ispirato alla mitologia norrena, scopri dungeon misteriosi e trucida bestie leggendarie. La generazione procedurale delle terre ti offre una nuova sfida ogni volta, garantendo che ogni partita sia unica mentre ti impegni a sfidare il Ragnarök. Costruisci ovunque e sfrutta al meglio il paesaggio per creare strategie difensive innovative e affrontare gli innumerevoli pericoli che ti attendono.

Non perdere questa occasione unica di vivere un’avventura epica con Tribes of Midgard, disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile di soli 9,99 euro. Preparati a difendere il tuo villaggio, esplora terre incognite e sfida il destino dei vichinghi. L’epica battaglia contro il Ragnarök ti aspetta.