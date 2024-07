The Callisto Protocol per PS5: un'avventura IMPERDIBILE (-18%)

The Callisto Protocol per PS5, in sconto del 18% su Amazon, è un’avventura epica che promette di tenerti con il fiato sospeso. Questo gioco horror narrativo in terza persona, ambientato 300 anni nel futuro, ti mette nei panni di Jacob Lee, un prigioniero sfortunato rinchiuso nella prigione di massima sicurezza di Black Iron su Callisto, la luna morta di Giove.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 16,75 euro, anziché 20,36 euro.

The Callisto Protocol per PS5: una storia che non potrai dimenticare

Quando un’epidemia misteriosa trasforma i detenuti in creature da incubo, la prigione piomba nel caos totale. Jacob deve usare una combinazione unica di combattimento in mischia e a distanza per sopravvivere, adattando costantemente le sue tattiche per affrontare mostri in continua evoluzione. Ogni arma, oggetto e abilità che riesce a trovare diventa vitale per avere la meglio sugli orrori della luna.

The Callisto Protocol nasce dalla mente geniale di Glen Schofield, e offre un’esperienza di survival horror di nuova generazione. L’atmosfera opprimente, la tensione costante e la violenza intensa sono il cuore pulsante di questo gioco. I giocatori vivranno una storia carica di momenti di disperazione e di umanità, con orrori indicibili in agguato dietro ogni angolo.

Il gioco si svolge nell’anno 2320, mettendo il giocatore nei panni di Jacob Lee, detenuto della prigione di Black Iron. Un’epidemia misteriosa semina il caos, costringendo Jacob ad affrontare le sue peggiori paure. Dovrà svelare gli oscuri segreti della potentissima United Jupiter Company per sopravvivere e scoprire la verità dietro la calamità che ha colpito Callisto.

Il sistema di combattimento di The Callisto Protocol è violento e strategico. I giocatori devono combinare attacchi in mischia e a lunga gittata, usando armi uniche come il manipolatore di gravità, strumento delle guardie carcerarie. I mostri grotteschi richiederanno strategie di mutilazione e sfruttamento dell’ambiente per essere sconfitti.

Callisto, con la sua natura isolata e ostile, è il palcoscenico perfetto per questa lotta disperata per la sopravvivenza. I giocatori dovranno affrontare non solo gli orrori della prigione di Black Iron, ma anche scoprire gli antichi segreti nascosti sotto e sopra la superficie della luna morta di Giove.

Non perdere questa occasione! Acquista subito The Callisto Protocol per PS5 su Amazon e vivi l’avventura di sopravvivenza definitiva, al prezzo speciale di soli 16,75 euro.