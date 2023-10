Stop agli scherzetti online con la VPN a soli 2,88€ al mese

Halloween si avvicina, ma noi non abbiamo paura. Infatti, è possibile dire addio agli scherzetti online tutto l’anno con hide.me, la VPN a soli 2,88 euro al mese in grado di mettere al sicuro la tua privacy. Afferra subito l’offerta e proteggi la tua navigazione! Oltre all’ottimo prezzo, oggi hai anche 5 mesi extra gratis. Questa soluzione è decisamente completa in quanto a sicurezza e protezione della tua identità digitale.

Prima di tutto hai privacy totale per navigare in privato nascondendo il tuo Indirizzo IP reale. Inoltre, puoi mantenere anonima anche la tua posizione e far smettere al tuo provider di servizi di rete di spiarti. In secondo luogo, con hide.me, hai una sicurezza avanzata che protegge la tua connessione criptando i tuoi dati per navigare in sicurezza a casa come al lavoro e in luogo pubblico.

Infine, con questa VPN, puoi bypassare le geo-protezioni. Attivandola sui tuoi dispositivi eviti le fastidiose censure accedendo ad ogni sito web, app o canale in totale sicurezza. Aggirando i blocchi regionali imposti dalle piattaforme di streaming e le limitazioni imposte dal governo o sul posto di lavoro, ti godi internet in totale libertà.

VPN completa ed efficace: privacy e libertà assicurate

Scegli una connessione sicura e libera con hide.me, la VPN completa ed efficace che ti protegge contro qualsiasi attacco alla tua privacy e alla tua voglia di navigare online senza restrizioni. Oggi è in offerta speciale a soli 2,88 euro, un prezzo fantastico di cui approfittare. Oggi con 5 mesi extra in regalo. Scopri i 4 vantaggi esclusivi di questa soluzione:

hide.me è un fornitore indipendente al 100%, gestito da persone che si preoccupano realmente di privacy, sicurezza online ed esigenze degli utenti; hide.me è la VPN più veloce disponibile sul mercato grazie alla nuova tecnologia Bolt che, abbinata al supporto WireGuard, garantisce una connessione rapida e stabile; hide.me fornisce un supporto IPv6 completo e nativo; hide.me ti assicura la migliore esperienza streaming perché ha ottimizzato i suoi server nel mondo ottenendo così il massimo dagli abbonamenti, superando georestrizioni ed evitando le censure.

