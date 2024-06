Sticker ed emoji generati con l'AI potrebbero arrivare con Google Pixel 9

Apple, qualche giorno fa, ha annunciato Genmoji – un nuovo strumento che utilizza l’Intelligenza Artificiale generativa per creare emoji personalizzate in iOS 18. Per non essere da meno, Google sta lavorando a una propria funzionalità che sfrutta anch’essa le capacità dell’AI generativa per dare vita a sticker personalizzati ed emoji, dal nome Creative Assistant: potrebbe debuttare con la prossima serie Google Pixel 9, entro la fine dell’anno.

Compaiono degli indizi: c’è il tasto “remix”

A onor del vero, non esiste ancora nessun annuncio ufficiale dell’esistenza di Creative Assistant. Questa nuova app sembra essere un’esclusiva Pixel, a giudicare dal nome del pacchetto (un identificatore univoco per ogni app installata su dispositivi Android), ovvero com.google.android.apps.pixel.creativeassistant, di cui viene fatto riferimento in due punti: un file binario relativo al TPU nel chip Tensor e nell’ultima versione dell’app Google Markup, fornita con Android 15 Beta 3.

Anche se non c’è effettiva traccia di un’app completa di Creative Assistant nell’ultima Beta di Android 15, i riferimenti ad essa presenti in Google Markup – app che gestisce la modifica degli screenshot e le annotazioni in alcune app, come Google Foto – fanno luce su alcuni dei suoi dettagli chiave. Tra questi, la presenza di un pulsante “remix”, il cui funzionamento non è chiaro: è possibile che, premuto, permetta di creare un adesivo utilizzando l’Intelligenza Artificiale per incollarlo su un’immagine già esistente, magari integrandola anche nell’app Google Foto.

È difficile, al momento, sapere con certezza se Creative Assistant sarà in grado di generare immagini direttamente sul dispositivo. La serie Pixel 9 presenterà il sistema Tensor G4 di prossima generazione di Google su chip, nonché integrerà una versione più potente di Gemini Nano: non è difficile immaginare che possa includere anche un modello di generazione delle immagini ottimizzato per dispositivi mobili. Anzi, Creative Assistant potrebbe addirittura rappresentare un’estensione naturale delle funzioni di personalizzazione già presenti su Gboard.

Infine, non è chiaro se Creative Assistant sarà un’esclusiva di Pixel 9 o se funzionerà sui Tensor Pixel già esistenti, come ad esempio i modelli Pixel 8.