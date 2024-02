Stazione di ricarica a 24€ solo su Amazon grazie al coupon sconto del 50%

Siete sempre alla ricerca di una presa per caricare il vostro cellulare, ma sono sempre tutte occupate? Questa stazione di ricarica con caricatore wireless vi risolverà ogni problema. Affrettatevi perché oltre ad essere comodo, su Amazon potrete acquistarlo a 24,99 euro grazie al coupon, da attivare prima di mettere il prodotto nel carrello, che vi dà uno sconto del 50% sul totale.

Stazione di ricarica con caricatore Wireless: la comodità ad un piccolo prezzo

La stazione di ricarica prodotta INIU è perfetto per viaggiatori, studenti o lavoratori. Con le sue tre stazioni magnetiche di ricarica vi permette di caricare contemporaneamente i vostri dispositivi, dallo smartphone agli auricolari, e vi libera dai fastidiosi cavi che si annodano. La sua potenza di uscita è di 7,5 W ed è compatibile anche con i prodotti Apple. A differenza di un normale caricabatterie, il suo pad di ricarica ad alta attrazione magnetica funge anche da supporto verticale o orizzontale, così potrete continuare ad utilizzare il dispositivo senza paura che si stacchi.

Inoltre, è compatta e pieghevole fino a 180°, quindi facile da riporre nello zaino. I vostri dispositivi si caricheranno senza surriscaldarsi grazie al suo TempGuard 2.0 che monitora la temperatura della batteria in carica. Cosa state aspettando? Non fatevi scappare quest’occasione e acquistate questa stazione di ricarica con caricatore Wireless a 24,99 euro grazie al coupon del 50% offerto da Amazon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.