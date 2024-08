Stampante multifunzione HP che controlli dallo smartphone (64€)

La stampante multifunzione HP Envy 6020e è la scelta ideale per chi necessita di un dispositivo completo per stampa, scansione e copia, grazie al suo design elegante e alle funzionalità avanzate. Pensata per chi desidera prestazioni elevate con un’interfaccia semplice e intuitiva, è perfetta per soddisfare qualunque tipo di esigenza a casa o in ufficio.

Crollo di prezzo per la stampante multifunzione HP

La stampante HP Envy 6020e si distingue per la sua versatilità, dando modo di stampare sia in bianco e nero che a colori. Tra le sue funzioni avanzate spiccano la stampa fronte/retro automatica e la stampa senza bordi, che assicurano risultati professionali per ogni tipo di lavoro. Con una velocità di 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, si rivela un dispositivo rapido e concreto.

Uno dei principali vantaggi della stampante multifunzione HP Envy 6020e è la sua connettività: puoi facilmente stampare da PC, smartphone o tablet utilizzando l’app HP Smart, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Inoltre, effettuando la registrazione sul sito HP e scegliendo solo cartucce originali, otterrai un anno di garanzia aggiuntiva e 3 mesi di servizio Instant Ink inclusi con HP+.

