Sito WordPress con AI da 1 euro al mese con IONOS

Avere un sito personale, che sia un blog o una vetrina da usare come portfolio per mostrare i propri servizi, è importante per tante persone, sono però poche quelle che scelgono di compiere il grande passo. Da una parte infatti si pensa che aprire e gestire un sito sia soltanto un affare per nerd, dall’altra si teme di affrontare una spesa importante.

Due preoccupazioni, lo diciamo subito, inutili. Primo perché ora con l’intelligenza artificiale si ha la possibilità di creare un sito da zero senza alcuna conoscenza di programmazione, e secondo per via delle tante offerte promosse dalle varie aziende di web hosting.

Tra le proposte più interessanti c’è quella della società tedesca IONOS, che offre il piano hosting WordPress Expand a 1 euro al mese per un anno invece di 10 euro. Al di là del prezzo ultra-concorrenziale, gli altri vantaggi sono le funzioni AI integrate, gli aggiornamenti automatici e le scansioni di sicurezza giornaliere.

Perché scegliere l’hosting WordPress di IONOS

Nel mercato di oggi sono ancora poche le soluzioni hosting che includono funzionalità AI in grado di generare un sito web da zero. Con IONOS, invece, proprio grazie all’intelligenza artificiale, l’apertura e la personalizzazione di un nuovo sito o uno già esistente sono alla portata di tutti, anche di chi appunto non ha alcuna conoscenza in campo informatico.

Sempre a questo proposito, sono altrettanto importanti gli aggiornamenti automatici inclusi nel piano hosting in questione. Alcune volte può capitare che un aggiornamento eseguito in maniera non corretta vada a causare problemi di rilievo direttamente sulla visibilità e stabilità del sito, con IONOS invece non ci si deve preoccupare di nulla.

In ultimo, si possono citare le scansioni di sicurezza giornaliere. Ogni giorno in tutto il mondo migliaia di siti WordPress sono colpiti da virus e attacchi informatici. Spesso e volentieri, alla base di tutto questo, vi è la totale assenza di misure di protezione, incluse invece in IONOS.

L’offerta sul piano hosting WordPress a 1 euro al mese per un anno è valida per un periodo di tempo limitato. Per beneficiarne è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di IONOS.