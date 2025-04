PrivadoVPN protegge la tua privacy online ad appena 1,11€/mese

Può una VPN illimitata e sicura costare poco più di 1 euro? Sembra impossibile, ma con l’ultima offerta di PrivadoVPN la risposta è sì. E non parliamo di un servizio qualsiasi, ma di uno dei migliori presenti al momento sul mercato. Con questa VPN proteggi la tua privacy online su qualsiasi tipo di dispositivo e accedi a contenuti con limitazioni geografiche ovunque tu sia.

E il prezzo effettivo? Appena 1,11€ al mese per 24 mesi, a cui vanno aggiunti anche 3 mesi gratis. E per soli 1,99€ al mese in più hai anche un potente antivirus per proteggerti da malware e altre minacce digitali.

Con PrivadoVPN la tua privacy è garantita ad appena 1,11€/mese

Navigare online, specialmente quando siamo all’estero, espone noi e i nostri dispositivi a furti di dati e tracciamenti. Il pericolo si pone in particolare quando ci colleghiamo a reti Wi-Fi pubbliche, in hotel, ristoranti o caffetterie, ad esempio. Un rischio ancora maggiore per chi è in viaggio di lavoro o smart working e deve accedere a documenti riservati.

Ma con PrivadoVPN navighi e lavori in tutta sicurezza. Non solo, ti permette anche di accedere a contenuti (come quelli su piattaforme streaming) soggetti a restrizioni geografiche in Italia o in un altro Paese estero. Come? Collegandoti a server in ben 67 città in tutto il mondo, con la possibilità di geolocalizzarti dove preferisci!

Ma i vantaggi di PrivadoVPN non finiscono qui: con la politica Zero Log la tua attività online non viene mai registrata o monitorata, mentre il Parental Control è uno strumento in più per proteggere i più piccoli da siti o app non adatte alla loro età. E per soli 1,99€ in più al mese hai anche un antivirus che ti garantisce un ulteriore livello di sicurezza quando navighi sul web.

Se invece stai cercando “solo” una VPN illimitata puoi attivare il piano di 24 mesi di PrivadoVPN a soli 1,11€ al mese, che ti regala anche altri 3 mesi gratis!