Spotify Premium gratis: Microsoft Rewards ti regala tre mesi di abbonamento

Ti piace ascoltare la musica, ma le pubblicità di Spotify non altrettanto? Grazie a una nuova iniziativa di Microsoft Rewards, puoi ottenere 3 mesi gratis di Spotify Premium semplicemente partecipando al programma fedeltà di Microsoft. Ecco come fare.

Come ricevere Spotify Premium gratis

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che si iscrivono o sono già iscritti a Microsoft Rewards, il programma gratuito di Microsoft che ti premia per le attività online quotidiane. Ecco i passaggi per attivare l’offerta:

Accedi a Microsoft Rewards: se hai già un account Microsoft, ti basta effettuare l’accesso e visitare il dashboard di Microsoft Rewards. Se non sei ancora iscritto, la registrazione è semplice e gratuita; Trova e attiva l’offerta Spotify: una volta nel dashboard, cerca l’offerta dedicata a Spotify Premium e attivala; Completa l’attività richiesta: per ottenere i 3 mesi gratuiti, è necessario effettuare ricerche su Microsoft Bing tramite Microsoft Edge per 3 giorni entro i 14 giorni successivi all’attivazione; Goditi la musica senza limiti: completata l’attività, riceverai 3 mesi di accesso a Spotify Premium Individual, con musica illimitata, senza pubblicità e con la possibilità di ascoltare offline.

L’offerta è valida solo per utenti che non hanno mai provato Spotify Premium. È limitata a una persona per account e sarà disponibile fino a esaurimento scorte. Dopo il periodo di prova, Spotify Premium costerà 10,99 euro/mese, ma potrai annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. Visita il sito web della promozione per scoprire tutti i dettagli.