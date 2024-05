Stampante multifunzione Brother: la soluzione DEFINITIVA (-14%)

La Brother DCPL2665DW è la stampante multifunzione di alta qualità che trasformerà il vostro ufficio in un centro operativo efficiente e produttivo. Disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 14%, è l’occasione perfetta per investire in una macchina capace di soddisfare tutte le esigenze di stampa, copia e scansione.

Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 191,99 euro, anziché 222,42 euro.

Stampante multifunzione Brother: un’occasione da non perdere a questo prezzo

Questa stampante multifunzione è un autentico concentrato di tecnologia avanzata. Grazie alla capacità di stampare fino a 34 pagine al minuto, non dovrete più preoccuparvi dei ritardi nelle consegne dei documenti. Il dispositivo offre anche la stampa fronte/retro automatica, permettendovi di risparmiare carta e ridurre l’impatto ambientale, con una velocità fino a 16 pagine al minuto in modalità duplex.

Una delle caratteristiche più impressionanti della Brother DCPL2665DW è l’efficienza del toner. Inclusi nella confezione troverete un toner che dura fino a 1200 pagine, conforme alle normative ISO/IEC 19752. Se le vostre esigenze di stampa sono particolarmente elevate, potete optare per il toner aggiuntivo TN2510XL che può stampare fino a 3000 pagine, riducendo così la frequenza di sostituzione e mantenendo il flusso di lavoro senza interruzioni.

Oltre alla stampa, la Brother DCPL2665DW eccelle anche nelle funzioni di copia e scansione. La velocità di scansione è fino a 22,5 pagine al minuto, rendendo facile e rapido digitalizzare grandi quantità di documenti. La funzione di copia è altrettanto efficiente, assicurando che i duplicati siano sempre di alta qualità.

La connettività è un altro punto di forza di questa stampante multifunzione Brother. Dotata di Fast Ethernet, WiFi a 5 GHz e USB, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di rete, permettendo di stampare da qualsiasi dispositivo connesso. La memoria interna da 256MB garantisce che anche i lavori di stampa più complessi vengano gestiti senza problemi.

Il touchscreen a colori da 6,8 cm rende l’interazione con la stampante intuitiva e semplice. Grazie a un’interfaccia utente chiara e ben progettata, è possibile accedere rapidamente a tutte le funzionalità e impostazioni, migliorando così l’efficienza operativa.

Con uno sconto del 14% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistare la Brother DCPL2665DW al prezzo speciale di soli 191,99 euro. Approfittate di questa offerta esclusiva per ottenere una stampante multifunzione che non solo soddisfa tutte le vostre necessità, ma le supera, garantendo prestazioni eccellenti e una produttività senza paragoni.