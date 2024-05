Stampante HP Smart Tank Plus: un AFFARE da non perdere (-30%)

La nuova stampante multifunzione HP Smart Tank Plus 7005 AiO è finalmente disponibile su Amazon, con un incredibile sconto del 30%. Questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire, approfitta subito di questo super sconto e falla tua al prezzo speciale di soli 299,99 euro, anziché 329,90 euro.

Stampante HP Smart Tank Plus: solo per chi non si accontenta

Potrai stampare fino a 12.000 pagine in bianco e nero o fino a 8.000 pagine a colori senza dover preoccuparti di ricaricare l’inchiostro. Grazie alla tecnologia innovativa di HP, questa stampante ti offre fino a tre anni di inchiostri inclusi, rendendo le tue stampe quotidiane un gioco da ragazzi.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa stampante è il sensore automatico per il controllo del livello di inchiostro. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza inchiostro al momento sbagliato, perché la stampante monitorerà costantemente il livello e ti avviserà quando è il momento di ricaricare. E grazie al sistema di ricarica di HP, aggiungere l’inchiostro non è mai stato così facile e pulito.

La stampante HP Smart Tank Plus 7005 AiO è compatibile con una vasta gamma di inchiostri, tra cui il flacone HP 32XL Nero e il set di 3 flaconi HP 31 Ciano, Giallo e Magenta. Con questa flessibilità, puoi scegliere l’inchiostro che meglio si adatta alle tue esigenze di stampa.

Inoltre, HP pensa all’ambiente. Questa stampante è realizzata con materiali e componenti elettronici riciclati ed è certificata EPEAT Silver, dimostrando l’impegno di HP per una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta se desideri un prodotto affidabile, conveniente e rispettosa dell’ambiente. Acquista subito la stampante multifunzione HP Smart Tank Plus 7005 AiO su Amazon e preparati a stampare senza limiti. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di soli 299,99 euro.