Quando arriva il primo flagship con SoC Dimensity 9000?

Il primo smartphone con il processore MediaTek Dimensity 9000 non dovrebbe arrivare quest'anno, secondo una nuova informazione.

Dimensity 9000: quale sarà il primo brand ad utilizzarlo?

Battendo Qualcomm sul tempo, la società di chipset con sede a Taiwan ha presentato la scorsa settimana il suo SoC Dimensity 9000 a 4 nm di punta. Il rivale, d'altra parte, si sta preparando per l'imminente debutto di un nuovo processore Snapdragon la prossima settimana. Il Dimensity 9000 si scontrerà con lo Snapdragon 898 (noto anche come Snapdragon 8 Gen 1).

Tuttavia, è probabile che i flagship con il chip Snapdragon 8 Gen1 diventino ufficiali prima dei terminali con la soluzione di MediaTek. All'inizio di questo mese, l'azienda ha affermato che il Dimensity 9000 è riuscito a battere il chip A15 che alimenta l'Apple iPhone 13. Giusto come “remind me”, i prodotti di fascia alta di questa società non sono riusciti a raggiungere il livello della serie Snapdragon. Tuttavia, sembra che le cose stiano per cambiare.

Secondo quanto riferito, Realme, Redmi, Xiaomi e una sfilza di altri marchi famosi lanceranno gli smartphone basati su Dimensity 9000 nel primo trimestre del 2022. Secondo un nuovo rapporto di MyDrivers, un telefono che trae energia da un processore Dimensity 9000 a 4 nm potrebbe diventare ufficiale nel febbraio 2022. L'altrettanto atteso SoC Snapdragon 8 Gen 1, d'altra parte, verrà lanciato il 30 novembre.

Xiaomi si sta attualmente preparando per il lancio in Cina del 12 dicembre del suo nuovo flagship chiamato Xiaomi 12. Se le voci che circolano online si dovessero rivelare veritiere, questo si rivelerà come il primo telefono a presentare il nuovo SoC di Qualcomm. A parte questo, un rapporto afferma che il Dimensity 9000 farà il suo debutto con gli smartphone della serie Redmi K50 Gaming. Inoltre, secondo quanto riferito, il device avrà un display OLED con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, una fotocamera principale Sony IMX686 da 64 MP e uno scanner di impronte digitali in-display.