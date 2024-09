The Last of Us 2, anticipazioni: quando escono i nuovi episodi?

In un’intervista rilasciata per Deadline nel corso degli Emmy Awards, il presidente e CEO di HBO, Casey Bloys, ha condiviso alcune anticipazioni molto interessanti circa The Last of Us 2.

La popolare serie tv, tratta dall’acclamato videogioco di Naughty Dog e vincitrice di un Emmy, ha riscosso fin da subito un enorme successo e i fan aspettano con trepidazione il suo ritorno.

The Last of Us 2: uscita e trama delle nuove puntate

Sebbene Bloys non abbia fornito una data di uscita precisa, ha affermato che la seconda stagione di TLOU sarà rilasciata probabilmente “nella prima metà del prossimo anno“: una finestra utile per la candidatura agli Emmy. Questa notizia fa intendere che il debutto potrebbe avvenire già nei primi mesi del 2025, in linea con altre produzioni HBO come The White Lotus.

Bloys si è mostrato entusiasta del lavoro svolto dal team creativo, in particolare dal co-creatore Craig Mazin. Ha poi dichiarato di aver visto un’anteprima di The Last of Us 2 e si è detto sicuro che “tutti ameranno ciò che la squadra ha preparato per i nuovi episodi“. Questo ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico, che spera in una seconda stagione all’altezza delle aspettative.

Un’anteprima di TLOF2 è stata condivisa anche da HBO, regalando agli spettatori un piccolo assaggio di ciò che avverrà nelle puntate. Il video ha presentato una scena dal forte impatto emotivo, con protagonista Joel (interpretato da Pedro Pascal) intento a discutere con un altro personaggio circa la decisione di salvare Ellie (interpretata da Bella Ramsey).

La nuova stagione sarà basata sul secondo capitolo del videogioco, The Last of Us Part II, e vedrà l’introduzione di personaggi chiave come Abby (interpretata da Kathryn Dever), Dina (Isabela Marced) e Isaac (Jeffrey Wright).

Per quanto riguarda l’uscita di The Last of Us 2 in Italia non abbiamo, per il momento, alcun tipo di informazione ma vi ricordiamo che la prima stagione è disponibile su Sky ed in streaming su NowTV.