Spotify si rifà il look con il nuovo font Spotify Mix

A partire da oggi Spotify si presenta agli occhi dei suoi utenti con un look diverso. Tutta “colpa” di Spotify Mix, il nuovo font che sostituisce quello precedente. Il passaggio di testimone non è comunque ancora completato, dal momento che il vecchio font Circular continua a essere visibile sia sulla piattaforma web che sull’app.

Spotify: il nuovo Spotify Mix arriverà ovunque

L’originale nome Spotify Mix è un omaggio alla “natura dinamica della cultura audio”, ha affermato il responsabile globale del brand design di Spotify, Rasmus Wängelin. Concetto che si riflette nella natura variabile del font, che potrà essere personalizzato da Spotify a proprio piacimento per una flessibilità creativa massima.

D’altronde già il video d’introduzione di Spotify Mix è un chiaro manifesto di quelle che possono essere le sue potenzialità, soprattutto in un’ottica di utilizzo totale: dalle copertine delle playlist alle promo per le nuove uscite, fino alle campagne di marketing, pur condividendo lo stesso font questi contenuti appariranno agli occhi delle persone sempre diversi.

Sviluppato in collaborazione con i tedeschi di Dinamo Typefaces, Spotify Mix nasce dalla combinazione di elementi presi da una varietà di stili di carattere diversi. Nel comunicato stampa di presentazione Wangelin spiega che per la creazione del nuovo spont il suo team abbia “incorporato in modo sottile le forme delle onde sonore per evocare una sensazione ritmica, donando al font un carattere distintivo che sembra la quintessenza di Spotify”.

E a voi piace? O forse vi aspettavate qualcosa di diverso dall’ultimo aggiornamento di Spotify? Nel video qui sotto potete vedere in azione il nuovo Spotify Mix.