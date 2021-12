Spider-Man: No Way Home: uno dei film più grandi di sempre?

Spider-Man: No Way Home ha ufficialmente guadagnato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale ed è diventato il film con il maggior incasso del 2021.

Spider-Man: No Way Home è da record

L'ultima avventura di Tom Holland nei panni dell'amichevole ragno di quartiere ha raggiunto l'impressionante cifra record durante il fine settimana di Natale guadagnando altri 81,5 milioni di dollari a livello locale americano e 121,4 milioni a livello internazionale.

Questi numeri – che hanno portato il totale nazionale del film a 467,3 milioni di dollari e il totale internazionale a 587,1 milioni – sono stati sufficienti per aiutarlo ad ottenere il terzo più alto incasso lordo nel giorno di Natale.

Inoltre, la pellicola ha guadagnato abbastanza per diventare il secondo film con il maggior incasso del mese di dicembre di ogni anno.

Oltre a vedere un calo di solo il 57% dal suo weekend di apertura al lordo di $ 253 milioni, No Way Home sta anche seguendo Spider-Man: Far From Home del 51% e Spider-Man: Homecoming del 99% per “lo stesso gruppo”.

Spider-Man: No Way Home è il 49° film a superare $ 1 miliardo al botteghino globale e attualmente si colloca al numero 38 appena sopra Aladdin e Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare del 2019.

Inoltre, è emerso che potrebbe diventare uno dei 10 film più grandi di tutti i tempi. Ecco l'attuale top 10:

Star Wars VII: Il risveglio della forza (2015) ($ 936.662.225); Avengers: Endgame (2019) ($ 858,373.000); Avatar (2009) (760.507.625 $); Black Panther (2018) ($ 700.059.566); Avengers: Infinity War (2018) ($ 678.815.482); Titanic (1997) ($ 659.363.944); Jurassic World (2015) ($ 652.306.625); Avengers (2012) ($ 623.357.910); Star Wars VIII: Gli ultimi Jedi (2017) ($ 620.181.382); Gli Incredibili 2 (2018) ($ 608.581.744).

I premi continuano ad accumularsi per la nuova pellicola del Marvel Cinematic Universe. Il colosso al botteghino è ora diventato il film di maggior incasso di tutti i tempi di Sony negli Stati Uniti, e non sembra esserci alcuna fine in vista.