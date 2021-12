Spider-Man: No Way Home, quando uscirà su Disney+?

Spider-Man: No Way Home arriverà mai su Disney+? Ecco tutto quello che c'è bisogno di sapere e… piccolo consiglio: guardate con attenzione questa pellicola perché potrebbe sancire una nuova era per il Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man: No Way Home su Disney+, cosa c'è da sapere

Ci siamo: il tanto acclamato Spider-Man: No Way Home è arrivato nelle sale italiane. Il sequel Marvel-Sony di Spider-Man: Far From Home con protagonista Tom Holland ha già battuto i record di vendita di biglietti, per non parlare delle visualizzazioni ottenute dal trailer di lancio. Vogliamo parlare dell'enorme numero di villain presenti nel film? Da Goblin a Doc Octopus, da Sandman a Lizard… il nostro amichevole ragno di quartiere avrà diverse “gatte da pelare”. Si preannuncia un capolavoro con i fiocchi.

Nei cinema italiani esce oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, ma quando arriverà su Disney+? C'è da dire che, prima o poi giungerà sulla piattaforma, ma non per ora. Proviamo però ad immaginare una tempistica di lancio.

Dopo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e, dopo Eternals, ci aspettiamo che l'ultimo blockbuster Marvel arrivi presto anche verso verso la piattaforma di streaming Disney.

Shang-Chi è giunto su Disney Plus 45 giorni dopo l'uscita nelle sale, ed Eternals dovrebbe avere una tempistica simile (debutto previsto per fine mese o, al massimo, inizio del 2022).

Ma No Way Home è un film prodotto dai Marvel Studios e dalla Sony, quindi il terreno di gioco è leggermente diverso. Grazie all'accordo di Sony con Starz, No Way Home dovrebbe avere la sua uscita in streaming esclusivamente sul servizio TV all'inizio del prossimo anno. Si ipotizza un'uscita entro i primi tre mesi del 2022, ad essere precisi.

La Disney ha accesso ai contenuti di Spider-Man, ma probabilmente non potrà trasmettere in streaming No Way Home per un po' di tempo, fino a quando il film non sarà uscito su Starz.

Cosa bisogna sapere prima di guardare il film?

Se siete dei “novellini” del Marvel Cinematic Universe, fermatevi, tornate indietro e recuperate immediatamente tutti i film e le serie TV uscite finora. Ma siamo sicuri che, se state leggendo questo articolo, sarete ben informati su tutto quello che è accaduto in più di dieci anni di “emozioni”. Spider-Man: No Way Home fa parte della Fase Quattro del MCU, che sta approfondendo il concetto di multiverso.

Grazie ai trailer, sappiamo che i cattivi di Spider-Man dei precedenti film di Spidey al di fuori dell'MCU, con Tobey Maguire e Andrew Garfield che interpretano il lanciatore di ragnatele, stanno tornando ad affrontare il nuovo uomo-ragno. Lecito ipotizzare che ci siano anche le due “vecchie glorie” nel film, ma è solo una nostra supposizione, anche se molto accreditata nel web. Poche ore e lo scopriremo.