Non accontentarti, guarda Europei e Olimpiadi su un nuovo Smart TV

Gli Europei di calcio a giugno, le Olimpiadi di Parigi tra la fine di luglio e la prima metà di agosto, ma anche il Roland Garros e Wimbledon, dove Sinner proverà a diventare il numero 1 del mondo: la prossima estate sarà una stagione di grande sport e sarebbe un peccato non godersela appieno per colpa di un televisore vecchio o semplicemente non all’altezza.

A questo proposito ti segnaliamo la nuova promozione ePRICE sui migliori Smart TV oggi in circolazione. Sono tantissime le offerte, così come i marchi interessati dalla promo. Per la lista completa collegati su questa pagina dello Speciale TV ePRICE.

I migliori Smart TV in offerta su ePRICE con la nuova promo

Riportiamo qui sotto alcuni dei migliori Smart TV protagonisti dello Speciale TV – Grande Sport di ePRICE:

Su tutti i televisori la consegna è gratuita. Viene inoltre garantita la possibilità di chiedere il rimborso completo entro 14 giorni dall’acquisto, così come la garanzia legale di due anni del produttore. Per avere una visione d’insieme delle offerte disponibili, collegati alla pagina dedicata alla promozione di ePRICE.