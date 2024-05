Sennheiser Momentum 4 in offerta: oggi a meno di 250€ (invece di 399€)

Le Sennheiser Momentum 4 sono cuffie di alta qualità che si posizionano tra i migliori modelli disponibili sul mercato. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo fortemente ribassato. Il modello nella colorazione speciale nero/rame – che a nostro giudizio è anche il più bello – è disponibile a soli 249€, con uno sconto notevole rispetto al prezzo di lancio di ben 399€.

Nonostante il peso di 293 grammi, sono progettate per essere estremamente comode grazie all’ampio archetto e ai cuscinetti in memory foam che riducono la pressione sulle orecchie, permettendo lunghe sessioni di ascolto senza disagio​.

Le cuffie offrono un’esperienza sonora bilanciata con bassi profondi, medi ricchi e alti nitidi. La qualità audio è ulteriormente migliorata dalla compatibilità con i codec aptX Adaptive, aptX, SBC e AAC, che garantiscono un’eccellente riproduzione musicale. Il suono è nitido e ben definito, con una tonalità neutra che si adatta a diversi generi musicali​.

La cancellazione attiva del rumore delle Momentum 4 è altamente efficace, riducendo significativamente i rumori esterni. L’app Sennheiser Smart Control permette di personalizzare le impostazioni di ANC e di adattarle alle condizioni ambientali in tempo reale. Le cuffie supportano anche la connessione multipoint, permettendo di collegare due dispositivi contemporaneamente e passare facilmente tra di essi​.

Le cuffie sono dotate di un’ampia superficie touch sul padiglione destro per contr-ollare la riproduzione, il volume e le chiamate. Inoltre, l’app offre funzionalità come l’EQ personalizzabile e il Sound Zones, che permette di creare profili sonori specifici per diverse situazioni. Note di merito finale per l’autonomia. Ben 60 ore di ascolto con una singola carica: davvero impressionante. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito a meno di 250€!