Spider-Man Miles Morales (PS5) a meno di 30€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che abbiamo osservato facendo il nostro solito giro su Amazon alla ricerca di promozioni incredibili; se possiedi una PlayStation 5 e sei un fan dei supereroi, dei giochi d’azione o semplicemente alla ricerca di un’esperienza di gioco indimenticabile, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è il titolo che fa per te.

Ora disponibile su Amazon a soli 29,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo gioco ti offre l’opportunità di vivere le avventure del nuovo uomo ragno in un mondo ricco di azione e emozioni. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrai accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, potrai beneficiare della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai anche farti recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ecco perché comprarlo

In Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vestirai i panni di Miles, il giovane protetto di Peter Parker, che assume il ruolo di Spider-Man mentre il suo mentore è fuori città. La trama si svolge durante un inverno innevato a New York e ti immergerà in una storia ricca di colpi di scena, emozioni e momenti di crescita personale per il giovane ragazzo.

Sfruttando la potenza della PlayStation 5, questo videogame sarà in grado di offrire una grafica stupefacente con dettagli incredibilmente realistici. I riflessi, le ombre e gli effetti particellari sono migliorati grazie alla tecnologia del ray tracing, rendendo ogni ambientazione vibrante e vivida. I tempi di caricamento sono praticamente inesistenti, grazie all’SSD ultrarapido della console di Sony.

Miles Morales porta con sé nuove abilità uniche, come i poteri bioelettrici e la capacità di diventare invisibile. Queste skills aggiungono una nuova dimensione al combattimento e al movimento, rendendo il gameplay ancora più dinamico e coinvolgente.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PlayStation 5 è più di un semplice gioco; se hai una PlayStation 5 corri a prenderlo. Lo trovi su Amazon al prezzo incredibile di soli 29,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.