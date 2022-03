Speaker Bluetooth Sony, tanto piccolo quanto POTENTE: tuo a soli 35€

Lo speaker Bluetooth Sony SRS-XB13 si caratterizza per dimensioni generali estremamente compatte ma, allo stesso tempo, è in grado di restituire un suono di altissima qualità. Un prodotto che potrai utilizzare senza timore anche a diretto contatto con l'acqua: goditi la tua musica preferita al mare, durante le escursioni o per darti la giusta carica nel corso dei tuoi allenamenti in piscina.

Cogli al volo l'opportunità, il prezzo tornerà rapidamente a salire: effettua ora il tuo ordine su Amazon e, beneficiando di uno sconto pazzesco del 40%, sarà tuo con appena 35,99 euro e risparmierai più di 24 euro.

Speaker Bluetooth Sony SRS-XB13 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

La cassa Bluetooth di Sony è resistente e portatile: include una cinghia progettata per facilitarne il trasporto. Un piccolo speaker che tuttavia è in grado di riprodurre un audio ricco e con bassi corposi.

L'SRS-XB13 è un apparecchio impermeabile con certificazione IP67, grazie al rivestimento UV. Potrai sempre controllare il livello della batteria utilizzando l'indicatore di carica sullo smartphone. Che tu sia a casa o in giro, il microfono integrato ti consentirà di effettuare chiamate in vivavoce chiare e comprensibili.

Un'offerta che non devi lasciarti sfuggire, prima che le unità disponibili terminino: metti nel carrello il tuo speaker Bluetooth Sony SRS-XB13 e, oltre ad un sostanzioso risparmio, lo riceverai a casa velocemente e con spese di spedizione gratuite.