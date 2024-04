Speaker Bluetooth da 15W, impermeabile e con 24h di autonomia (20€)

Occasionissima su Amazon per avere una cassa wireless potente e con batteria gigante che puoi portarti ovunque. Non perdere quest’occasione. Metti subito nel tuo carrello lo speaker Bluetooth BOGAING M10 a soli 20,99 euro, invece che 29,99 euro. Per avvalerti di questo sconto applica il coupon che vedi in pagina.

Grazie allo sconto promozionale del 30% puoi risparmiare circa 9 euro. Un vero affare. Anche perché con questo altoparlante senza fili ti puoi portare la musica dove vuoi. È resistente all’acqua, compatto e robusto. Ha una super batteria che dura a lungo e si collega rapidamente a tutti i tuoi dispositivi.

Speaker Bluetooth potentissimo a prezzo mini

BOGAING M10 è realizzato in modo sapiente con materiali robusti che lo rendono un ottimo compagno di viaggio. Infatti è resistente all’acqua con certificazione di grado IPX7 e quindi te lo puoi portare in spiaggia, in piscina e anche sotto la doccia. Inoltre è dotato di una pratica asola dove puoi infilarci un laccetto.

Possiede un suono potente da 15 W senza distorsioni con bassi corposi e alti e medi limpidi e precisi. Perfetto anche per usarlo all’aperto. Gode di una connessione Bluetooth perfettamente stabile e senza latenza. Ed è anche dotato di un ingresso Aux e di uno slot per microSD.

A questa cifra è da prendere al volo. Quindi fai presto, dirigiti all’istante su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth BOGAING M10 a soli 20,99 euro, invece che 29,99 euro. Per avvalerti di questo sconto applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.