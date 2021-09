Il favoloso Smartwatch prodotto da SoundPEATS è in promozione su Amazon ad appena €37,49. Il ribasso del 63% ti permette di risparmiare diversi euro sul prezzo di listino per portarsi a casa un vero e proprio gioiellino.

Con le spedizioni Prime garantite lo ricevi In men che non si dica, ma se non sei abbonato non ti preoccupare perché sono comunque gratuite in tutta Italia.

Smartwatch innovativo e completo di tutto: è quello di SoundPEATS

Se al tuo polso manca uno Smartwatch, devi proprio approfittare di questa promozione e acquistare il modello prodotto da SoundPEATS. Semplice nella sua apparenza, ti mette a disposizione una marea di funzioni e soprattutto un dispositivo che di intelligente ha veramente molto. Disponibile in colorazione nera lodati praticamente ad ogni occasione.

Con la sua casa della forma rotonda ti mette a disposizione un display veramente ampio, luminoso e soprattutto a colori. Lo personalizzi veramente come vuoi grazie sia ai quadranti preinstallati che alla possibilità di scegliere una foto come sfondo.

In merito ai sensori integrati, C'è ben poco da dire visto che sono una marea e sono dedicati sia il benessere che allo sport. In particolar modo puoi fare affidamento al monitoraggio della frequenza cardiaca, al monitoraggio della qualità del sonno, al tracking che tiene conto delle calorie che bruci e molto altro ancora. Le modalità sportiva integrate, invece, sono 13 in totale e, grazie alla possibilità di connettere lo smartwatch al GPS dello smartphone, tieni sotto controllo ogni tua performance in modo pressoché perfetto.

Non mancano ovviamente le notifiche Smart che ti tengo aggiornato su ciò che sta succedendo così come la possibilità di visualizzare che ti sta chiamando o i messaggi che hai ricevuto.

Infine, ti faccio notare che ti offre sia una batteria da 10 giorni sia una certificazione contro l'acqua che te lo fa usare senza pensieri.

Se sei rimasto affascinata da questo Smartwatch, acquistalo subito su Amazon a soli €37,49. Affrettati perché la promozione ha tempo limitato. Inoltre lo ricevi a casa tua gratuitamente sia se sei membro Prime che cliente standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch