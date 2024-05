Samsung Galaxy Watch 7: la ricarica sarà a dir poco FULMINEA

Si avvicina la presentazione ufficiale dei nuovissimi Samsung Galaxy Watch 7, al centro di numerose anticipazioni nell’ultimo periodo.

Di recente abbiamo parlato della batteria presente a bordo dei futuri smartwatch Samsung, che dovrebbe assicurare una durata di gran lunga superiore rispetto a quella apprezzabile con i Galaxy Watch 6. Le buone notizie, però, non finiscono qui.

Solo 45 minuti per ricaricare Samsung Galaxy Watch 7

Gli attuali Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic supportano una velocità di ricarica fino a 10 W. I modelli in arrivo potrebbero invece richiedere la metà del tempo per raggiungere una carica completa. La FCC ha pubblicato un elenco che include sia il Galaxy Watch 7 che il Galaxy Watch 7 FE. Esaminando più attentamente i documenti, si scopre che l’unità principale vanterà una velocità di ricarica fino a 15 W (5 V e 3 A). Quindi, in teoria, il Samsung Galaxy Watch 7 dovrebbe impiegare solo 45 minuti per terminare il processo, a differenza dell’ora e mezza richiesta per i predecessori:

Trattamento opposto per Samsung Galaxy Watch 7 FE che, secondo quanto mostrato nei documenti, supporterà una ricarica di appena 5 W che, di fatto, risulta ben il 50% più lenta rispetto a quella raggiunta dai Galaxy Watch 6. Ciò significa che il chiacchierato smartwatch economico Samsung potrebbe impiegare quasi tre ore per caricarsi dallo 0% al 100%. Di sicuro, performance così limitate costringerebbero gli utenti a ricaricare l’orologio di notte (sempre però che l’autonomia generale consenta di arrivare a sera con tranquillità):

Restiamo quindi in attesa del lancio, con la speranza di ricevere presto maggiori informazioni anche relative al Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, la cui presenza è stata confermata anche dal noto leaker Evan Blass.