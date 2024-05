OnePlus Watch 2: risparmia quasi 95 euro sullo store ufficiale

C’è una nuova promozione sullo store ufficiale di OnePlus sul nuovo smartwatch OnePlus Watch 2. L’offerta ha per protagonista il modello da 46 mm nella colorazione Nordic Blue Edition, in vendita al prezzo scontato di 349 euro anziché 379 euro. La promo include anche la base di ricarica originale e gli auricolari OnePlus Nord Buds 2, il cui costo si aggira intorno ai 65 euro, per un risparmio complessivo dunque di quasi 94,98 euro.

Prestazioni superiori alla media grazie al nuovo processore Snapdragon, display generoso e sensoristica al top: questi i principali punti di forza del Watch 2 di OnePlus, uno dei migliori indossabili Wear OS di quest’anno.

OnePlus Watch 2 in offerta a 349 euro sul sito di OnePlus

Watch 2 è uno smartwatch da cui è possibile ottenere il massimo sia dal punto di vista delle performance che della durata della batteria. Il segreto è il lavoro comune di due processori: da un lato lo Snapdragon W5 e dall’altra il BES 2700. In termini pratici, significa ottenere un’autonomia di 100 ore eseguendo il GPS in modalità Smart in background, oppure di 48 ore con un uso intensivo.

Dopo averlo citato qui sopra, dedichiamo un paragrafo a parte al GPS. Il nuovo smartwatch firmato da OnePlus è dotato di un GPS di precisione a doppia frequenza, di solito presente solo negli smartwatch di fascia alta. Si tratta di una funzionalità molto utile per chi è abituato a fare escursioni in posti remoti o jogging in aree dove vi è un’alta concentrazione di grattacieli.

Precisione che si ritrova anche nella sensoristica, con parametri quali frequenza cardiaca, VO2 Max e livello di ossigenazione nel sangue il più possibile precisi.

L’offerta in corso sullo store di OnePlus consente di risparmiare quasi 95 euro sul prezzo di OnePlus Watch 2 nella Nordic Blue Edition. Le spese di spedizione sono gratuite e si ha una garanzia di rimborso di 15 giorni.