Samsung Galaxy Watch 4: l'esclusiva colorazione Pink Gold è in offerta da Unieuro

Il nuovo volantino online di Unieuro propone il Samsung Galaxy Watch 4 nell’esclusiva colorazione Pink Gold in offerta al prezzo scontato di 129,99 euro. Volendo, si può scegliere di pagare anche in tre rate a interessi zero da 43,33 euro al mese con Klarna o PayPal.

Dal design iconico alle funzionalità principali per il benessere fisico e mentale: a distanza di quasi tre anni dalla sua uscita, il Galaxy Watch 4 di Samsung rimane uno degli smartwatch più completi con a bordo il sistema operativo Wear OS, un acquisto ideale soprattutto per il pubblico femminile che ama mantenersi in forma o vuole ritrovarla in vista dell’estate.

Samsung Galaxy Watch 4 in offerta a 129,99 euro da Unieuro (colorazione Pink Gold)

Il modello in offerta sul sito ufficiale di Unieuro è il Galaxy Watch 4 da 40 mm nell’esclusiva colorazione Pink Gold. Tra le specifiche della scheda tecnica segnaliamo il display OLED da 1,2 pollici, 16 GB di memoria flash, la batteria da 247 mAh e il sensore GPS.

Tra le altre cose, il primo Wear OS di Samsung supporta la tecnologia NFC, questo significa che si può usare per pagare tramite i servizi di pagamento più popolari come Google Pay e Samsung Pay. Per quanto riguarda invece i sensori, oltre al GPS sono presenti barometro, analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore ottico della frequenza cardiaca, sensore di luce, accelerometro e sensore cardiaco elettrico.

Un altro punto di forza di questo modello è la semplicità d’uso offerta rispetto ad altri modelli più blasonati. Gran parte del merito è da attribuire a Wear OS, il sistema operativo che Google ha progettato per gli smartwatch.

L’ottimo Samsung Galaxy Watch 4, nella versione esclusiva Pink Gold, è in offerta a 129,99 euro sul sito ufficiale unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite e in più c’è la possibilità di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero scegliendo come metodo di pagamento Klarna o PayPal.