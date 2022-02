Sony Xperia 1 IV punta al top: è questa la ricetta della rinascita?

Le probabili specifiche tecniche di Sony Xperia 1 IV sono state svelate da un inedito leak che ci permette di farci un'idea sommaria, ma piuttosto completa, di cosa dovrebbe offrire il nuovo top di gamma del gigante hi-tech giapponese. Secondo le prime informazioni pubblicate in rete, infatti, il successore naturale di Sony Xperia 1 III dovrebbe montare un hardware se vogliamo scontato: processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1.

Ecco le specifiche leak di Sony Xperia 1 IV

Il device, inoltre, potrebbe fare affidamento su una nuova velocità di ricarica rapida per la batteria da 5000 mAh che, rispetto a quella del modello precedente, dovrebbe spingersi fino a 45 W – niente di particolarmente eclatante considerando ciò che fanno gli altri OEM per quanto riguarda le tecnologie di ricarica rapida. Sebbene non ci siano informazioni chiare circa l'eventuale disponibilità del hack audio da 3.5 mm, il sensore fisico di impronte e il supporto alla microSD, è molto probabile che Sony Xperia 1 IV arrivi con il supporto a questo genere di specifiche molto care ai fan della serie.

Infine, per quanto riguarda l'eventuale data di lancio, è molto probabile che Sony abbia puntato per il mese di maggio. La gamma Xperia è sempre stata molto interessante sotto molti punti di vista soprattutto legati al comparto fotografico, ma negli ultimi anni Sony ha fatto molta fatica nel riuscire a piazzare i proprio device all'interno del mercato mobile: riuscirà Sony Xperia 1 IV a stravolgere le carte in tavola e a meritarsi il posto che gli spetta?