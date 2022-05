Sony Xperia 1 IV sarà lo smartphone con il miglior audio?

Il prossimo 11 maggio Sony terrà un evento in cui svelerà la nuova famiglia di smartphone Xperia e molto probabilmente anche l’atteso top di gamma Sony Xperia 1 IV che, dopo i rumor degli ultimi giorni sul probabile prezzo di lancio e il passaggio su Geekbench, saprà offrire il migliore audio sul mercato mobile.

Infatti, nel trailer ufficiale pubblicato nei giorni scorsi, la compagnia “conferma” che il nuovo top di gamma Android sarà nuovamente caratterizzato dalla presenza del jack audio da 3.5 mm.

Sony considera l’audio di Xperia 1 IV come il migliore sul mercato mobile

Il colosso giapponese si conferma ancora una volta l’unico OEM sul mercato che continua a offrire questa funzionalità su un device di fascia premium, il che rappresenta certamente un punto a favore di chi non vuole abbracciare il mondo delle cuffie Bluetooth ma bensì preferisce le care e vecchie (e buone) cuffie cablate.

Sappiamo relativamente molte informazioni sul nuovo device di Sony, grazie al passaggio su Geekbench, come la presenza di un display AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione 4K, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 48 MP, una batteria da 5000 mAh e Android 12.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR e rapporto 21:9;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12/16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP da 1/1.28 pollici con OIS, un sensore ultra grandangolare e un teleobiettivo;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida;

Sensore di sblocco fisico, pulsante per la fotocamera, jack audio da 3.5 mm;

Android 12.

