Le Sony Pulse 3D sono disponibili su Amazon a soli 88,77€.

Sony Pulse 3D: ecco perché le devi avere per forza

Aver acquistato una PlayStation 5 è già un bel traguardo. Hai già potuto ammirare di cosa è capace questa console new generation, Ciononostante, se non abbini all'esperienza di gioco delle ottime cuffie potresti perderti il divertimento a 360° ed è qui che entrano in gioco le Sony Pulse 3D.

Semplicemente fantastiche con il loro design elegante che si abbina perfettamente alla console, queste cuffie sono dotate di tecnologie avanzatissime per poter trionfare in qualunque videogames tu ami.

In particolar modo sono anzitutto comodissime perché hanno imbottiture di qualità e si regolano a tuo piacimento. Poi è anche giusto sottolineare che sono dotate di cancellazione del rumore. In questo modo ti isoli dal mondo che ti circonda e partecipi attivamente in quello che vivi con il joystick in mano. Se poi vuoi, questa impostazione la disattivi senza alcun problemi.

Sui padiglioni sono presenti i tasti fisici per abilitare o disabilitare eventuali impostazioni. I microfoni, invece, sono integrati e registrano la tua voce in modo chiaro e cristallino.

In più, rispetto a molti altri modelli in commercio sono wireless dunque non hanno bisogno di cablature nonostante sia presente un cavo in confezione per offrirti la possibilità di utilizzare come meglio credi.

Cos'altro manca? Ah certo. Con queste cuffie ti godi la tecnologia Tempest 3D AudioTech come non mai.

Acquista subito le tue Sony Pulse 3D su Amazon a soli 88,77€. Le ordini oggi e le ricevi in appena qualche giorno a casa senza dover pagare nulla se sei membro Prime. Se invece sei cliente standard hai comunque le spedizioni gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.

