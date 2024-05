La Xiaomi Smart Band 8 è in offerta ad un PREZZO RIDICOLO

La Xiaomi Smart Band 8 è la migliore fitness tracker per rapporto qualità prezzo: tantissime funzionalità per la salute e il fitness ad un prezzo semplicemente ridicolo. Con l’attuale offerta su Amazon, la paghi appena 36,00€. Decisamente non male.

E’ dotata di un display AMOLED da 1.62 pollici con risoluzione 192 x 490 pixel e un refresh rate di 60Hz, lo schermo è leggibile anche sotto la luce diretta del sole grazie ai suoi 600 nits di luminosità.ù

La Xiaomi Smart Band 8 può misurar le tue performance in un numero impressionante di attività sportive diverse. Potrai scegliere tra ben 150 (!) modalità diverse, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e pesistica. Troviamo, poi, diversi tracker dedicati alla salute, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e dello stress. La banda è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM, rendendola adatta per nuoto e altre attività acquatiche.

Il dispositivo si sincronizza con l’app Mi Fitness, che consente di tenere traccia dei dati raccolti e di importare informazioni dall’app Zepp. L’autonomia è micidiale: ben 16 giorni di utilizzo continuo con una singola carica.

Insomma, si tratta davvero di un dispositivo straordinario sotto ogni profilo. Se cerchi un wearable per prenderti cura del tuo benessere senza per questo dover spendere centinaia di euro, ti suggerisco di non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistare subito la Smart Band 8 a soli 36,00€!