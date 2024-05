Sony WH-CH520 a soli 39€ con sconto del 44% su Amazon, TORNA la promo

Se c’è un paio di cuffie wireless che costa poco ma ha una qualità eccellente, quello è Sony WH-CH520. Bello, funzionale e soprattutto comodo per tutti i giorni. Appartengono alla categoria on ear e sono firmate da un marchio che è praticamente il capostipite degli headset.

Sony WH-CH520, le cuffie on ear da prendere al volo

Visto che non hanno cavi, le usi in totale libertà. Metti in testa le tue Sony WH-CH520 e non fare mai più a meno di un audio perfetto e che ti soddisfa in tutto e per tutto. Sono disponibili in diversi colori e si abbinano a qualunque dispositivo.

Il Bluetooth è avanzato per connessioni stabili e a bassa latenza. Conta che sono anche multipoint per non doverle collegare e scollegare ogni due per tre e si connettono alla velocità della luce su qualunque sistema. Io le ho testate sia su Windows che iOS e MacOS e hanno superato la prova a pieni voti.

Come ti dicevo, sono on ear quindi si appoggiano sulle orecchie. Sono regolabili per adattarle alla tua testa e sono confortevoli con imbottiture morbide al punto giusto. Se ami questa tipologia, queste cuffie non ti deluderanno.

Non manca all’appello il microfono per poter parlare anche al telefono e una batteria che fa da regina: 50 ore di utilizzo e ricarica rapida.

