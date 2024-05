Huawei FreeClip, approfitta ora del coupon per un doppio sconto

Nero o viola, purché con il coupon. Huawei, infatti, ha lanciato proprio in queste ore un nuovo coupon esclusivo per quanti vogliono portarsi all’orecchio la grande novità di quest’anno: gli auricolari Huawei FreeClip. L’offerta è di quelle che fanno gola, l’annuncio è di quelli da attaccarsi all’orecchio: chi arriverà tardi avrà il rammarico di non averne approfittato, perché i FreeClip sono davvero qualcosa di nuovo che ribalta le regole del gioco.

Huawei FreeClip

Il modello è noto perché molto ha già fatto parlare di sé. Per la prima volta, infatti, il gruppo ha immesso sul mercato auricolari open-ear che si dimostrano innovativi fin dal modo in cui si indossano, appoggiando una parte nell’incavo del padiglione auricolare e una parte nella parte posteriore. All’apparenza sarà come avere una sorta di orecchino, mentre il peso risulta del tutto impercettibile (incoraggiandone così l’uso prolungato durante la giornata).

La novità sostanziale è tuttavia nell’esperienza di ascolto: l’auricolare non esclude l’utente dal mondo esterno, il che garantisce la massima sicurezza durante una passeggiata, una sessione di allenamento, durante uno spostamento in metropolitana o durante le ore di ufficio. Musica e chiamate, podcast e video: tutto può essere ascoltato con massima qualità senza tuttavia dimenticare che nel contesto esterno può esserci un’auto che arriva, un collega che ci sta parlando o un avviso acustico a cui badare.

Eleganti e comodi, gli auricolari hanno lunga autonomia e possono essere ricaricati all’interno dell’apposita custodia. Le due tonalità cromatiche in sconto (nero e viola) sono anche le due più appetibili, dimostrandosi al contempo discrete e sinuose.

L’offerta

Ma veniamo al punto caldo di queste ore: lo sconto. Gli auricolari Huawei FreeClip, il cui valore è pari a 199 Euro, sono disponibili per soli 179 Euro e non finisce qui. Grazie al coupon esclusivo “ABMFCQ2” il prezzo scende di ulteriori 30 Euro ed atterra a quota 149 Euro finali. Complessivamente, insomma, è possibile avere gli innovativi FreeClip con 50 Euro di sconto.

Ma sono queste ore di grande fibrillazione su Huawei Store: altri sconti sono già attivi ed ulteriori stanno per arrivare, pertanto non resta che armarsi di curiosità e fare un giro tra i prodotti a catalogo. Grandi opportunità stanno spuntando come fiori, per una primavera di device tutta da esplorare.

