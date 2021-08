Recentemente Sony ha pubblicato un rapporto relativo ai dati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale in corso. In questo sono stati rilevati diversi indicatori importanti: le vendite di PS5 hanno superato le 10 milioni di unità e la versione della console con unità ottica “non è più in perdita”. La società giapponese ha anche affermato di essersi assicurata abbastanza chip per le sue console, data l'attuale crisi economica dei semiconduttori che sta attanagliando diverse economie.

Sony: l'obiettivo è di vendere 14,8 PS5 entro la fine dell'anno fiscale

Il CFO di Sony Hiroki Totoki ha commentato questi dati. Secondo il potale Twinfinite, il dirigente della compagnia ha confermato che la società prevede di vendere 14,8 milioni di unità entro la fine dell'anno fiscale attualmente in corso. Nel primo trimestre la società giapponese è riuscita a vendere 2,3 milioni di PlayStation 5 e ha raggiunto quota 10 milioni in circa 9 mesi dal debutto internazionale della console next-gen.

Se l'azienda ha ottenuto un numero sufficiente di chip potrebbe essere in grado di raggiungere il suo obiettivo.

Ricordiamo inoltre che la domanda per la PS5 continua ad essere molto elevata. Ciò è confermato ancora una volta dalla vendita dell'ultimo lotto di console nel DNS. Tutte le unità sono state vendute in soli 20 minuti.

Durante l'evento in occasione del rapporto sugli utili di Sony per il trimestre conclusosi il 30 giugno, è stato comunicato che il numero totale di spedizioni di console PlayStation 5 ha raggiunto l'impressionante numero di ben 10,1 milioni di unità in meno di dieci mesi dal debutto. Non di meno, sono state spedite 116,4 milioni di PlayStation 4.

Il produttore giapponese ha condiviso anche altre statistiche. Al 30 giugno 2021, il servizio PlayStation Plus ha raggiunto 46,3 milioni di abbonati.

Nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2020 sono state vendute 63,6 milioni di giochi per PS5 e PlayStation 4, con un calo di 27,8 milioni rispetto ai 91,4 milioni dello stesso periodo dell'anno fiscale precedente.

Sony

Videogames