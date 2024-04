Solo 74,99€ per questo OTTIMO monitor da 24 pollici della Philips

Questa soluzione da 24 pollici della Philips è un ottimo monitor che fa egregiamente il suo lavoro. Oggi te lo consigliamo per un ottimo motivo: è il protagonista di un’offerta di Amazon decisamente niente male, che ne porta il prezzo ad appena 74,99€.

Se stai cercando una soluzione di ottima qualità ed estremamente versatile per potenziare la tua postazione, il Philips “241V8L” fa decisamente al caso tuo. L’offerta è a tempo limitato: rimane ancora pochissimo tempo per approfittarne.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le specifiche più importanti. Dotato di un pannello VA, il Philips 241V8L garantisce angoli di visione estremamente ampi, 178° sia orizzontali che verticali, che assicurano immagini chiare e colori vivaci da qualsiasi angolazione. La risoluzione Full HD offre dettagli nitidi e una definizione elevata, essenziali per godersi film, giochi e altre applicazioni multimediali.

Troviamo, quindi, un ricco pacchetto di funzionalità avanzate, tra cui la tecnologia Adaptive Sync, che ottimizza il refresh rate evitando sfarfallii o altre noie. Per quanto riguarda la connettività, il Philips 241V8L è equipaggiato con porte HDMI e VGA, permettendo di collegare facilmente una varietà di dispositivi senza la necessità di adattatori.

Insomma, il Philips 241V8L è una scelta eccellente per chi cerca un monitor accessibile che non comprometta la qualità e la performance. Non aspettare oltre e acquistalo subito a meno di 75€!