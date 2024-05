Compatta, meccanica e super-veloce: la tastiera di Cooler Master a 61€ è perfetta!

La tua postazione da gaming non è completa senza buona tastiera con la “T” maiuscola. E quando parliamo della Cooler Master CK720, è praticamente impossibile trovare difetti. Con il prezzo che passa da 80,44€ a soli 61,30€, non avrai più scuse per non prenderla!

Tutte le caratteristiche della tastiera Cooler Master

La Cooler Master CK720 gode di un formato ridotto al 65%, liberando spazio sulla tua scrivania e regalandoti una configurazione minimalista e portatile, ideale per chi è sempre in movimento. I piedini regolabili sono pensati per il tuo comfort, permettendoti di affrontare lunghe sessioni di gioco con una postura perfetta per te.

Sotto tasti troviamo gli switch meccanici Kailh Box V2 Rossi, veri e propri campioni di reattività e precisione, che con una forza di attuazione di 50g e una corsa di 4 mm, garantiscono un feedback tattile immediato e una durata di oltre 50 milioni di pressioni di tasti.

Parlando di estetica, la retroilluminazione LED personalizzabile con 16,7 milioni di colori trasforma ogni partita in un’esperienza visiva unica, mentre i controlli personalizzabili e il software MasterPlus+ ti permettono rendere la tastiera su misura per te.

Ma personalizzazione non si ferma qui: grazie al programma dedicato avrai la possibilità di registrare macro, regolare l’illuminazione al volo e molto altro.

Nella confezione, oltre alla tastiera sarà incluso un cavo USB per l’alimentazione, oltre a un key e switch-puller. Questo strumento ti permetterà di sostituire sia i tasti che gli interruttori per poter modificare la tastiera a tuo piacimento e in modo immediato.

Prendi al volo la tastiera Cooler Master CK720 pagandola solo 61,30€, ma fai presto dato che l’offerta a tempo finirà a breve.