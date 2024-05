Acer Aspire 5 in offerta a 499€ (+ extra sconto del 5%)

Nuova promozione in corso sullo store ufficiale di Acer: il notebook Acer Aspire 5 è in offerta a 499 euro, a cui si somma un extra sconto a carrello di almeno il 5 per cento aggiungendo il codice esclusivo MYSTERY. Volendo è inoltre possibile selezionare il pagamento in tre rate a interessi zero, con Klarna o PayPal.

Il modello Aspire 5 di Acer in promozione vanta un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, un’unità SSD da 512 GB, 8 GB di RAM e uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Si tratta di un PC ideale per la maggior parte delle persone, con un ottimo display anche dal punto di vista della multimedialità e un processore sufficientemente potente per soddisfare un carico di lavoro standard.

Acer Aspire in offerta a 499 euro sullo store ufficiale Acer Italia

Affidabilità, portabilità e potenza: questi i tre elementi chiave del notebook Aspire 5, uno dei best seller tra i PC Acer. Windows 11 è il sistema operativo a bordo del computer, che rende ogni operazione semplice e veloce, grazie anche al supporto del processore Intel Core i5, con velocità fino a 3,30 GHz. Nello specifico, il processore è l’Intel Core i5-12450H.

Pollice in alto anche dal punto di vista della portabilità, grazie al design ultra-sottile e il peso di appena 1,7 kg. Convince allo stesso modo l’autonomia: la batteria raggiunge infatti le 8 ore, dando così modo a chiunque di completare l’intera giornata lavorativa senza affanno.

Puoi visualizzare l’offerta su Acer Aspire 5 su questa pagina di Acer Italia. Ricordati inoltre di aggiungere il codice esclusivo MYSTERY per ottenere un extra sconto a carrello del 5%.