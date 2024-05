Un computer compatto COMPLETO a 149€: 8/256GB, prezzo BOMBA su Amazon (149€)

Un computer compatto e versatile, ideale per molteplici applicazioni: dall’intrattenimento domestico allo streaming video, dalla navigazione web al lavoro d’ufficio. Dotato dell’ultima generazione di processori Intel Alder Lake-N95, questo mini PC offre prestazioni elevate e un’esperienza d’uso fluida e reattiva. In mega sconto su Amazon, adesso puoi portarlo a casa a 149,07€ appena semplicemente completando al volo il tuo ordine, se le scorte non sono già finite. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Il cuore pulsante di questo sistema è il processore con frequenze fino a 3,4 GHz e una potente architettura a 4 core e 4 thread. Questa CPU di dodicesima generazione garantisce un aumento delle prestazioni del 30% rispetto alla precedente generazione Gemini Lake, assicurando un’elaborazione rapida e multitasking efficiente.

A supportare le capacità di calcolo troviamo 8GB di memoria DDR4, che consentono di gestire agevolmente le applicazioni più esigenti, dallo streaming multimediale alla produttività d’ufficio. Per l’archiviazione dei dati, è equipaggiato con un SSD da 256GB, assicurando tempi di avvio e caricamento ridotti.

Sul fronte della connettività, questo mini PC è una vera e propria centrale multimediale. Dispone di porte Gigabit Ethernet per una connessione internet veloce e stabile, oltre a due porte HDMI che supportano una risoluzione fino a 4K UHD per un’esperienza visiva di altissima qualità. Non mancano nemmeno le connessioni wireless, con supporto dual-band Wi-Fi e Bluetooth 4.2 per una massima flessibilità.

Nonostante le sue dimensioni compatte, è dotato di una vasta gamma di porte per consentire il collegamento di molteplici periferiche: 4 porte USB 3.0, un lettore di schede SD, uscita audio e perfino un’uscita seriale per espandere ulteriormente le sue funzionalità.

Grazie alle sue caratteristiche all’avanguardia e alla sua versatilità, questo computer compatto si propone come l’opzione ideale per chi cerca un computer desktop dalle prestazioni elevate, in grado di soddisfare le esigenze di uso domestico, ufficio e intrattenimento. Completa super velocemente il tuo ordine per accaparrartelo a 149,99€ appena da Amazon. Arriva a casa in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma le scorte residue sono pochissime.