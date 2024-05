Solo 20€ per questa torretta multipresa con 8 prese e 4 USB (Amazon)

Se fai alla svelta oggi puoi fare un colpaccio e ti porti a casa una presa multipla verticale che ti permette di risparmiare spazio e di avere tutte le prese che vuoi. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello questa torretta multipresa a soli 20,95 euro, invece che 29,93 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 30% che ti fa risparmiare circa 9 euro sul totale. Non è per niente male dato che si tratta di un ottimo prodotto. Con questa geniale presa multipla potrai collegarci di tutto, dal computer al tablet, passando per lo smartphone e la TV.

Torretta multipresa che salva lo spazio e costa poco

Se sulla tua scrivania sembra che sia appena finita la terza guerra mondiale questa torretta multipresa ti permette di tornare in “pace”. Grazie a ben 8 prese e 4 USB puoi collegarci tutto ciò che desideri, risparmiando spazio e tenendo tutto in ordine.

Ha un comodo interruttore sulla parte alta per accendere o spegnere la presa. Su ogni lato troverai 2 prese schuko e sul lato davanti anche una presa USB Type-C e 3 USB-A dove potrai quindi alimentare i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Ha un cavo di 2 metri e diverse protezioni che la rendono super sicura.

Fai alla svelta perché l’offerta è destinata a scadere a momenti. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista la tua torretta multipresa a soli 20,95 euro, invece che 29,93 euro. Ricordati che per averla a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.