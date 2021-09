Un fantastico SmartWatch è in promozione su Amazon: disponibile a soli 29,99 euro te lo puoi portare a casa in numerose colorazioni e soprattutto fare affidamento su un prodotto che è veramente completo. Lo ricevi in pochissimo tempo grazie alle spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Approfitta di questa offerta di settembre Amazon per avere un gioiellino tecnologico sempre al polso.

Smartwatch a prezzaccio: non gli manca nulla

Questo fantastico Smartwatch in offerta lo puoi acquistare in ben 6 colorazioni differenti così da abbinarlo al tuo stile e avere sempre un dispositivo pronto all'utilizzo. In particolar modo possiede un cinturino di tipologia sport che si adatta perfettamente al tuo polso grazie alle diverse lunghezze il sistema di ancoraggio.

A tua disposizione ti mette un display ampio, a colori e touch su cui puoi vedere tutti i contenuti in maniera pressoché perfetta, anche in situazioni ambientali molto difficili. Il quadrante lo puoi personalizzare come vuoi mediante le impostazioni di sistema o selezionando una fotografia personale da impostare come sfondo.

Al suo interno non mancano i fantastici sensori che sono dedicate sia al benessere che allo sport. Puoi contare su 8 modalità sportive integrate tra le quali figura anche nuoto visto che il dispositivo è completamente impermeabile. Oltre a queste non mancano le rilevazioni inerenti al battito cardiaco, ai livelli di ossigeno nel sangue e alla pressione sanguigna.

Ovviamente è compatibile sia con gli smartphone Android che iOS e comprende al suo interno anche tutte quelle notifiche relative alle applicazioni. In questo modo potrei sapere cosa è successo il tuo telefono senza dove prenderlo in mano.

Ti informo, infine, che la batteria integrata ti regala fino a 7 giorni di autonomia con una sola carica.

Acquista subito questo Smartwatch su Amazon a soli €29,99. Lo ordini e lo ricevi a casa tua in appena un giorno lavorativo se possiedi una sottoscrizione Prime. Se invece sei cliente standard, non farti problemi perché hai le spedizioni gratuite nei punti di ritiro

