Smartwatch Garmin con RICARICA SOLARE: sconto di quasi 200€ su Amazon

Interessante offerta di Amazon su questo smartwatch Garmin costruito secondo standard militari ed in grado di ricaricarsi anche al sole. Oggi puoi acquistarlo con uno sconto di ben 180 euro sul listino, con spedizione Prime e consegna immediata.

Scoprirai un dispositivo indossabile pensato per le esigenze più estreme come certificano le numerose caratteristiche uniche che andremo ad elencarti di seguito.

Smartwatch Garmin: fatto per durare e lo ricarichi anche al sole

Questo smartwatch del marchio Garmin è stato costruito per darti supporto in qualsiasi condizione, anche quelle più estreme. Per questo la sua batteria dura a lungo e soprattutto si ricarica anche al sole dandoti modo di sfruttare dell’autonomia aggiuntiva senza temere di rimanere a secco. In funzione delle condizioni di utilizzo e della luce solare può infatti durare persino mesi.

Il dispositivo è costruito secondo gli standard militari MIL-STD-810 ed è in grado di resistere anche agli urti più terribili. Inoltre, puoi immergerlo in profondità fino a 100 metri grazie alla sua impermeabilità di primissimo livello.

Perfetto naturalmente per chi pratica attività sportiva all’aperto con le sue numerose attività sportive, funzioni specifiche e cardio e la presenza di un sensore Pulse OX per monitorare l’acclimatazione all’altura e l’ossigenazione del sangue, questo smartwatch Garmin guarda ad un pubblico specifico e lo fa molto bene.

Per portarti a casa questo concentrato di tecnologia ti consigliamo di approfittare subito di questa offerta dato che ti permette di averlo praticamente a metà prezzo: risparmi 180 euro e scopri le meraviglie di un dispositivo che si ricarica anche al sole.

